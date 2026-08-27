Streep door Gronings hardcore-feest Retaliation op 30 oktober

De organisatie G-Force Syndicate moet een streep zetten door het evenement Retaliation, dat gepland stond op 30 oktober bij Fixy in de Oosterstraat.

Volgens de organisatie brengt de recente faillissementsaanvraag van Fixy te veel onzekerheden met zich mee om de kwaliteit en doorgang van het feest te kunnen garanderen. G-Force Syndicate focust zich op nieuwe edities in 2027.

Vorig jaar beleefde G-Force Syndicate een vliegende start. Het collectief, bestaande uit ervaren Groningse dj’s en ‘gabbervaders’, blies tijdens hun allereerste feest de rijke Groningse housetraditie nieuw leven in. Er was dan ook groot enthousiasme voor een vervolgeditie.

Hoewel Fixy na telefonisch contact liet weten dat het feest op 30 oktober wat hen betreft door kon gaan, vindt de organisatie het risico door de financiële situatie rond de locatie te groot. Doordat er op korte termijn geen geschikt alternatief beschikbaar is, trekt de organisatie zich met pijn in het hart terug. G-Force Syndicate hoopt dat het in de toekomst, zodra er meer duidelijkheid is over de locatie, alsnog samengewerkt kan worden.

Wie al een kaartje had gekocht voor Retaliation, krijgt persoonlijk bericht. De ticket blijft geldig voor de volgende editie in 2027 of kan worden gerestitueerd.