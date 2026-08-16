Stoepfietsers Korreweg zorgen voor gevaar: bewoners willen maatregelen

Afgelopen week ging de rotonde op de Korreweg weer open. In de week voorafgaand lieten afsluitingen fietsers niet tegenhouden. Foto: Harro Meijer

Bewoners aan de Korreweg maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op hun eigen stoep. Sinds het begin van de nieuwe fase in de herinrichting van de straat, die vorige week begon, rijden veel fietsers en scooterrijders over het trottoir. Afgelopen week werden twee omwonenden bij hun eigen voordeur al bijna aangereden.

Afgelopen woensdag begon een nieuwe fase van de herinrichting, waarbij de Korreweg wordt omgebouwd tot een groene fietsstraat waar de fietser voorrang krijgt en de auto te gast is. Tijdens deze nieuwe fase is het gedeelte tussen de rotonde met de J.C. Kapteynlaan en het Floresplein afgesloten. Fietsers worden officieel omgeleid via de Oosterhamriklaan, de Oosterhamrikkade, de Zaagmuldersbrug en het Wielewaalplein. In de praktijk kiest een groot deel van de weggebruikers echter voor de kortste route: over het trottoir.

Op sommige plekken staan de bouwhekken op slechts twee meter van de voordeuren. Bewoners stappen daardoor bij het verlaten van hun woning vrijwel direct in het pad van passerend verkeer. “Toen ik met de hond naar buiten ging, werd ik bijna aangereden”, vertelt een bewoner. “Mijn vrouw overkwam even later hetzelfde toen zij de voordeur uitstapte. Ook scooters rijden hier met hoge snelheid over de stoep. Straks is op de heringerichte Korreweg de auto ’te gast’, maar tijdens deze verbouwing is de voetganger op zijn eigen stoep te gast.”

Gevaar vooraf al gemeld

Volgens de buurt komt de gevaarlijke situatie niet als een verrassing. Bewoners lieten in juni en juli al aan de gemeente weten dat een volledige afsluiting zou leiden tot overlast op het trottoir, met het verzoek vooraf maatregelen te nemen. Ook de aannemer erkende het probleem via de project-BouwApp en meldde dat fietsers op de stoep gevaar opleveren voor bewoners die hun huis uitkomen.

De bewoners vragen nu om directe handhaving op de plekken waar fietsers het trottoir oprijden, in combinatie met fysieke barrières die het oprijden onmogelijk maken. Een los dranghek of een extra bord is volgens hen onvoldoende.

Herhaling van zetten

Het probleem deed zich ook voor tijdens eerdere fases van het project. In juni deelden de politie en gemeentelijke handhavers op een ander deel van de Korreweg binnen enkele uren ruim zeventig boetes uit aan stoepfietsers, nadat er een week eerder al waarschuwingen waren uitgedeeld. “Die zeventig boetes bewijzen dat dit geen incident is”, stelt de bewoner. “De gemeente weet precies wat er gebeurt wanneer deze drukke fietsroute wordt afgesloten. Dan kun je bij een volgende fase niet opnieuw afwachten tot het misgaat.”

De huidige fase van de werkzaamheden tussen de rotonde en het Floresplein duurt nog tot 13 oktober. De buurt vreest dat de onveilige situatie zonder snel ingrijpen nog twee maanden aanhoudt en de komende periode, met het eindigen van de zomervakantie, ook in omvang toe gaat nemen. De bewoners hebben inmiddels contact gezocht met de gemeente en met de aannemer.