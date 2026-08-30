Stijging fietsongevallen baart wethouder zorgen: “Ambitie is groter dan wat we financieel aankunnen”

In de Taco Mesdagstraat werden eerder dit jaar bloembakken geplaatst. Foto: Schilderswijk Groningen

De gemeente Groningen wil de maximumsnelheid in meer straten verlagen naar 30 kilometer per uur om het stijgende aantal fietsongevallen te stoppen, maar heeft daar het geld niet voor. Dat erkent wethouder Jalt de Haan (CDA) van Verkeer na raadsvragen over de onveiligheid op fietspaden. Als tussenoplossing grijpt het college volgend jaar mogelijk naar tijdelijke maatregelen, zoals het plaatsen van bloembakken op straat.

Uit recent onderzoek van Independer (op basis van Rijkswaterstaat-data) bleek eerder al dat het aantal fietsongevallen in de provincie Groningen in vergelijking met 2019 met 16 procent is gestegen. In de stad gebeuren verhoudingsgewijs zelfs anderhalf keer zoveel ongelukken als in het ommeland: in de gemeente gaat het om 15,7 fietsongevallen per tienduizend inwoners. Provinciaal ligt het gemiddelde op 10,2.

Verlagen van de snelheid

Tijdens de raadsvergadering vroegen Student & Stad en D66 om opheldering naar aanleiding van de cijfers. “Het aantal fietsongelukken in onze gemeente is helaas toegenomen”, sprak Ivar Kuper (Student & Stad). Hij wilde van het college weten of de huidige verkeersstrategie nog wel volstaat en of het verlagen van de snelheid naar 30 kilometer per uur niet sneller en op meer plekken kan worden ingevoerd.

Ook vanuit andere partijen kwamen suggesties. Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden) vroeg aandacht voor de staat van de fietsen zelf: “Eerder konden mensen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hun fietsen laten nakijken. Soms zie ik nu fietsen rijden die onderweg al allerlei onderdelen verliezen. Wordt er over nagedacht om zoiets weer in te zetten?” Ook stelde Bernabela voor om in te zetten op overzichtelijker kruispunten. Rik Heiner (VVD) wees op de rol van de fatbike en de toenemende snelheid op het fietspad.

Uit de data van de afgelopen vijf jaar blijkt dat de meeste fietsongevallen zich concentreren op een aantal bekende knelpunten. De absolute koploper is het kruispunt Hoendiep – Friesestraatweg met 18 ongevallen, direct gevolgd door de rotonde Diamantlaan – Siersteenlaan (17 ongevallen). Ook op de kruising Hoendiepskade – Aweg – Astraat (12), de Boteringesingel – Boterdiep (12) en de kruising Atoomweg – Hoendiep (11) ging het de afgelopen jaren geregeld mis.

Wethouder: “Geldgebrek remt onze ambitie”

Wethouder Jalt de Haan deelt de zorgen van de raad en noemt de cijfers een duidelijke trendbreuk. Volgens De Haan heeft de onveiligheid in de stad te maken met de drukke, jonge populatie en de verschuiving op het fietspad. “Er wordt steeds sneller gefietst. Het verschil in massa en snelheid tussen bijvoorbeeld e-bikes, fatbikes, bakfietsen en gewone fietsers zorgt voor meer conflicten en dus helaas voor meer ongevallen.”

De gemeente werkt binnen het programma ‘Doorwaadbare Stad’ aan de herinrichting van gevaarlijke kruispunten en het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Maar dat traject loopt tegen financiële grenzen aan.

“Het eerlijke verhaal is dat onze ambitie groter is dan wat we financieel en uitvoeringstechnisch aankunnen”, gaf De Haan toe. “We zouden sneller willen, maar we hebben simpelweg het geld niet om alle gewenste straten direct aan te pakken.”

Tijdelijke ingrepen met bloembakken

Om op korte termijn toch iets te doen aan de verkeersveiligheid, kijkt het college nu naar tijdelijke ingrepen. De Haan verwees daarbij naar een eerder aangenomen raadsmotie om met fysieke obstakels, zoals bloembakken in de straat, de snelheid van het verkeer er op korte termijn uit te halen.

Het college werkt deze tijdelijke maatregelen momenteel uit en komt volgend jaar bij de raad terug met een concreet plan.