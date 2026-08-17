Stije Resink ondanks blessure op weg naar AZ

Foto via FC Groningen

Stije Resink staat op het punt om FC Groningen te verlaten. AZ zou zo’n vier miljoen euro over hebben voor de middenvelder, plus een doorverkooppercentage.

Afgelopen winter was Resink al dicht bij een transfer naar het Portugese Benfica. Die overgang ketste echter op het laatste moment af. Na de winterstop scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kwam.

Resink staat naar verwachting tot de winterstop aan de kant. Het is bovendien nog onzeker of hij dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen. Desondanks wil AZ de middenvelder graag overnemen. Daarmee is het mogelijk dat Resink zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen al heeft gespeeld.