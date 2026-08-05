Stichting stelt onderzoeksproject Dode Zeerollen aan de kaak

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De Stichting Groningen-Jabalya heeft een open brief gestuurd aan het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen over de betrokkenheid van de RUG bij het onderzoeksproject Tracing Scribes and Scrolls.

Het gaat om een archeologisch onderzoek naar de oorsprong van de Dode Zeerollen. De brief is gestuurd samen met Apartheid Vrije Zone Groningen en RUG4palestine. De Europese Research Couucil heeft aan de RUG een subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend. Met dit geld wordt verder archeologisch onderzoek gedaan om de ouderdom en het ontstaan van de Dode Zee rollen vast te stellen. Die zouden rond de tweeduizend jaar geleden geschreven zijn.

Volgens de opstellers van de brief gaat het op het eerste gezicht om een interessant en belangwekkend wetenschappelijk project. Maar die houding is volgens hen onvoorstelbaar vanwege de politieke context waarin het onderzoek plaatsvindt. Kort na het begin van de bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza werden de Dode Zeerollen namelijk vanuit het Palestijns archeologisch museum naar het Israël Museum in West-Jeruzalem overgebracht.

Volgens de briefschrijvers moet de RUG geen medewerking aan het onderzoek verlenen. Het draagt namelijk bij aan de Israëlische politiek van bezetting en kolonisatie van Palestijns gebied.