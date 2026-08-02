Stadsgids Henk Bakker neemt belangstellenden mee langs historische graven op Esserveld

Foto Andor Heij. Begraafplaats Esserveld

Stadsgids Henk Bakker verzorgt volgende week zondag 9 augustus een rondleiding over begraafplaats Esserveld. Aan de hand van de graven vertelt Bakker over de geschiedenis van de mensen die er hun laatste rustplaats hebben gevonden.

“Verzet, emancipatie, wetenschap, politiek en architectuur: alles komt bij elkaar en zal aandacht krijgen tijdens de rondleiding over de begraafplaats”, vertelt Bakker. “De excursie gaat bijvoorbeeld langs het graf van Tine Tammes. Zij was de eerste Nederlandse hoogleraar in de genetica. Ook wordt het graf van Johan Dijkstra bezocht. Dijkstra geldt als een van de belangrijkste Groninger kunstenaars van de twintigste eeuw. In 1918 richtte hij samen met Jan Altink de kunstkring De Ploeg op. Ook wordt er stilgestaan bij de grafstenen van schrijver Herman Poort en politicus Jan Schaper.”

Tijdens de rondleiding is er ook aandacht voor de geschiedenis van de begraafplaats zelf. Het Esserveld werd geopend in 1924, toen de Noorder- en Zuiderbegraafplaats vol begonnen te raken. Evert van Ketwich Verschuur was de eerste persoon die er begraven werd, nog voordat de begraafplaats officieel in gebruik werd genomen. Op het Esserveld is in 1946 een oorlogsmonument geplaatst, vervaardigd door beeldhouwer Willem Valk, ter herinnering aan gefusilleerde verzetsstrijders. Op de begraafplaats liggen ook zestien Britse militairen van de Royal Air Force. Het Esserveld staat bovendien bekend als een van de duurste begraafplaatsen van Nederland.

De rondleiding begint volgende week zondag om 14.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden is gewenst; dat kan via deze website, waar ook meer informatie te vinden is.

Eerder dit jaar zond OOG de vierdelige serie ‘Wie waren zij’ uit waarbij presentator Ecco van Oosterhout en stadsgids Henk Bakker verschillende begraafplaatsen bezoeken: