Stadjer (69) krijgt maanden celstraf voor brandstichting in woning Oosterparkwijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 69-jarige man is dinsdag veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor het opzettelijk stichten van brand in zijn woning aan de A.P. Fokkerstraat in de Oosterparkwijk.

De brand woedde op 3 december 2025 aan het einde van de avond. Niemand raakte gewond. Wel ontstond forse schade aan de woning. Tijdens de brand waren wel meerdere mensen in de naastgelegen woningen aanwezig en de hulpdiensten moesten deze bewoners uit hun huizen halen. Volgens de rechtbank was er daarmee levensgevaar voor de buren van de Stadjer.

De Stadjer bekende de brand zelf te hebben gesticht. Uit een psychiatrisch onderzoek blijkt dat hij een intellectuele beperking en een psychotische stoornis heeft, die ten tijde van de brand werd aangewakkerd door drugsverslaving. Volgens het onderzoek dacht de Stadjer al enkele maanden dat zijn telefoon was gehackt en dat hij werd afgeluisterd. Volgens de psychiater was de brandstichting een impulsieve daad, mogelijk als een wanhopige poging om hulp of erkenning van de politie te krijgen.

De rechtbank acht de Stadjer daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De advocaat van de man kon zich vinden in de strafeis van het Openbaar Ministerie en de rechter nam deze daarom over: 15 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet de man zich, na zijn celstraf, laten behandelen voor zijn psychische en verslavingsproblemen.