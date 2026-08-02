Speelfestival strijkt neer in De Wijert en Helpman: van voetbaltraining tot broodjes bakken

Het Speelfestival strijkt komende week neer in de wijken De Wijert en Helpman. Van maandag tot en met donderdag worden er voor kinderen uit deze buurten diverse activiteiten georganiseerd bij MFC De Wijert aan de PC Hooftlaan.

Het terrein rondom het MFC verandert vier dagen lang in één grote speelplek vol sport, spel en avontuur. “Kinderen uit de wijk kunnen meedoen aan allerlei leuke activiteiten, leeftijdsgenoten leren kennen en genieten van de vakantiesfeer”, laat de organisatie weten.

Programma rondom de elementen

Het thema waar de komende week alles om draait is ‘Elementen/Avatar’. Op maandag staat het onderdeel ‘aarde’ centraal, waarbij er aandacht is voor beachvolleybal en FC Groningen in de Maatschappij langskomt om een training te verzorgen. Dinsdag is het tijd voor ‘lucht’: kinderen kunnen dan meedoen aan een DJ-workshop, vliegers maken en schatkistjes knutselen met Forum Groningen.

Woensdag staat het element ‘vuur’ op het programma. Die dag kan er worden gelast, worden er broodjes gebakken en kaarsen gemaakt en komt het Groninger Museum langs om buttons te maken. De week wordt op donderdag afgesloten met ‘water’, waarbij geknutseld kan worden met waterverf en er gedanst gaat worden met water.

De activiteiten vinden elke dag plaats van 13.00 tot 16.00 uur en zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit De Wijert en Helpman. “Kom lekker buiten spelen, bewegen, ontdekken en plezier maken”, zegt de organisatie.

Gelijke kansen in de vakantie

Het Speelfestival van de Speeltuincentrale trekt deze zomervakantie langs in totaal tien wijken en dorpen, waaronder Paddepoel, Selwerd, de Indische Buurt en Hoogkerk. De Speelfestivals worden al sinds 2018 georganiseerd.

“In vakanties is het voor kinderen die niet of nauwelijks op vakantie gaan soms een moeilijke tijd”, legt de Speeltuincentrale uit. “Als je na de vakantie weer op school komt, heb je soms weinig te vertellen omdat er thuis geen geld was om leuke dingen te ondernemen. Dat was voor ons de reden om samen met WIJ Groningen gratis kinderactiviteiten in de speeltuinen aan te bieden. Eerst alleen in de zomervakantie, maar sinds 2021 in alle schoolvakanties.”

Verslaggever Sam Sitepu maakte afgelopen week een reportage over het Speelfestival in de wijk Selwerd: