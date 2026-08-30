Spanning op het Woldmeer: Watertuin Warriors pakken opnieuw winst bij Drakenbootrace in Meerstad

Foto: Rieks Oijnhausen

De derde editie van de Drakenbootrace die zondag plaatsvond op het Woldmeer bij Meerstad is een succes geworden. Anneke Paapst van de organisatie vertelt dat de winst, net als vorig jaar, naar de Watertuin Warriors ging.

Anneke, hoe is de dag vandaag verlopen?

“We hebben in de aanloop naar deze dag veel overleg gehad: kunnen we het veilig door laten gaan? Je kijkt naar de weersvoorspellingen en je ziet dat die elke keer wat anders zijn. Maar duidelijk was wel dat er kans was op harde wind en mogelijk ook neerslag. We hebben daarom ook contact gezocht met het bedrijf dat de drakenboten verhuurt: kunnen we het veilig organiseren? Al die adviezen hebben we naast elkaar gelegd en uiteindelijk hebben we besloten groen licht te geven.”

Verloopt zo’n dag dan nog spannend?

“Eigenlijk hebben we een supermooie dag gehad. Vanochtend was er wat meer wind die gedurende de dag in kracht afnam. Afgezien van een klein spetterbuitje is het droog gebleven. Voor het evenement hadden zich zestien teams aangemeld. Daarmee was er meer belangstelling in vergelijking met vorig jaar. En deze teams zijn vandaag de strijd met elkaar aangegaan. Behalve een prijs voor het sterkste team lag er ook een prijs klaar voor het team dat de leukste en creatiefste outfits droeg. We vinden het leuk dat er ook echt gehoor is gegeven aan deze oproep.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe ging de wedstrijd in zijn werk?

“In de eerste ronde streden vier teams tegen elkaar. Het publiek, dat ruimschoots was toegestroomd, zag dus een strijd tussen vier teams. Alle teams begonnen bij het Strandhuis. Vanaf daar werd er ongeveer 175 meter geroeid naar de toren. Dit was bedoeld als training en om op te warmen. Bij de toren moesten de boten op één lijn komen te liggen, waarna het startschot klonk. En de strijd was spannend. Sommige teams waren echt aan elkaar gewaagd. Alles is met beeld vastgelegd, waardoor we heel goed konden bepalen wie er eerste, tweede, derde en vierde werden. Afhankelijk van de uitslag werd er toegewerkt naar een halve finale en finale.”

Hoe zwaar was het?

Flink zwaar! Er stond nog altijd behoorlijk wat wind. Het kostte flink wat kracht om de boot überhaupt in beweging te krijgen.”

Het was niet de enige activiteit die vandaag werd gehouden, hè?

“De wedstrijd was onderdeel van de Watersportdag. Het Strandhuis had extra personeel ingezet om iedereen van een hapje en een drankje te voorzien. Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten. Zo was er een stormbaan waarbij er volop geklommen en geklauterd kon worden. Vrijwilligers hebben geholpen om dit veilig in goede banen te leiden. Ook was de surfsimulator erg in trek. Je kent wellicht de rodeostier: een stier waar je zo lang mogelijk op moet zien te blijven zitten. Zo werkt deze surfplanksimulator ook. De belangstelling hiervoor was groot en kinderen moesten soms flink lang in de rij staan.”

En ook voor de kinderen was er een wedstrijd op het water?

“Dat klopt. We kregen te horen dat zij het ook leuk vonden om aan een wedstrijd deel te nemen. Hen laten roeien in een drakenboot is veel te zwaar. Daarom hadden we Canadeesjes geregeld. Een Canadees is een open boot waarbij je veel bewegingsvrijheid hebt. Om vooruit te komen, maak je gebruik van een peddel met één blad. Wij hadden het spel geïnitieerd waarbij kinderen met twee begeleiders in de Canadees het water op gingen, waarna er een soort touwtrekwedstrijd werd gehouden. Dit was superleuk om te doen.”

En dan de winnaar bij de Drakenbootrace…

“Het was ontzettend spannend. Ik vermoed ook dat het publiek een hele leuke middag heeft gehad, omdat het allemaal heel close was. Maar uiteindelijk heeft hetzelfde team als vorig jaar gewonnen: de Watertuin Warriors. Gemakkelijk was hun zegetocht niet, want ze hadden flink wat concurrentie. Maar uiteindelijk mogen zij zich een jaar lang kampioen noemen. De originaliteitsprijs ging naar GKV Double Dragon.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. Ik heb vandaag zoveel enthousiasme gehoord dat we dit gaan continueren. En het mooie is ook dat de belangstelling toeneemt. Er waren dit jaar meer teams. Het zou geweldig zijn als er volgend jaar nog meer deelnemers zijn. Uiteindelijk is zo’n dag goed voor de cohesie in het dorp: mensen leren elkaar kennen, gaan met elkaar in gesprek en dat is veel waard.”

Wat is een drakenbootrace?

De drakenbootrace is een eeuwenoude traditie die haar oorsprong meer dan 2.000 jaar geleden vond in China. Oorspronkelijk werden de races gehouden als ritueel om de watergoden gunstig te stemmen en te bidden voor een goede oogst. De karakteristieke smalle boten zijn versierd met een sierlijke drakenkop op de boeg en een staart aan de achterkant. Wat de sport uniek maakt, is de trommelaar die voorop zit: deze slaat het ritme aan waarop de roeiers hun slagen moeten afstemmen, terwijl de stuurman achterop de koers bepaalt.