SP vraagt gemeentebestuur om hulp bij aanhoudende muizenplaag in Selwerd

De fractie van de SP vraagt of de gemeente bewoners van het pand Utopia aan de Populierenlaan in de wijk Selwerd kan bijstaan vanwege aanhoudende muizenoverlast. Afgelopen weekend trokken omwonenden bij OOG aan de bel omdat de overlast, vooral in de maanden augustus en september, extreme vormen aanneemt.

“Wat de SP betreft heeft iedere inwoner in onze gemeente recht op een hygiënische en veilige leefomgeving”, stelt raadslid Iris Volders. “Overlast van muizen hoort daar niet bij. Het verontrust mijn fractie dat de problemen structureel lijken te zijn en dat de verhuurder onvoldoende actie onderneemt.”

Aangeknaagd eten

Volgens de SP wandelen er in sommige studio’s van het complex meerdere muizen tegelijkertijd binnen. Bewoners moeten regelmatig aangeknaagd eten weggooien en treffen keutels door hun hele woning aan. Het probleem speelt al enkele jaren, vertelde een huurster die anoniem wil blijven afgelopen weekend: “Ik woon hier nu drie jaar en zolang ik hier woon, speelt dit probleem. Maar vooral in de maanden augustus en september verergert het.”

De oorzaak van de plaag is officieel niet bekend, maar volgens bewoners zitten er in veel studio’s gaten in de muren en vloeren waardoor de knaagdieren gemakkelijk binnenkomen. Die gaten worden door de verhuurder onvoldoende gedicht, waardoor een structurele oplossing uitblijft.

Milieudienst

De partij heeft het college van B&W daarom om opheldering gevraagd. Zo wil de SP weten of het gemeentebestuur bekend is met de situatie aan de Populierenlaan en of er signalen zijn dat het probleem breder speelt in de wijk. Volders: “Daarnaast willen we weten of de gemeente mogelijkheden ziet om de bewoners bij te staan, bijvoorbeeld door de inzet van dierplaagbeheerders van de Milieudienst. Ook vragen we ons af of het college bereid is op te treden tegen verhuurders die een muizenplaag niet adequaat aanpakken.”

Eerdere meldingen

Afgelopen weekend deelden huurders van het complex al filmpjes met OOG waarop te zien is hoe muizen over nachtkastjes en door het huis rennen. Een huurster liet weten wanhopig te zijn: “Ik kan niet normaal slapen, want ik hoor ze door het huis trippelen en overal tegenaan botsen.” Het is niet voor het eerst dat de SP aandacht vraagt voor muizenproblemen in Groningen; in 2023 kwam de partij ook al in actie na meldingen over overlast aan de Irislaan.

In 2019 stelde de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen al eens raadsvragen over de dreiging van muizenoverlast in de gemeente. Destijds sprak voormalig raadslid Mariska Sloot de vrees uit dat knaagdieren naar de stad trekken op zoek naar voedsel. De gemeente liet toen weten dat er van een plaag geen sprake was.

De vragen van de SP worden woensdag behandeld tijdens het wekelijkse vragenuurtje op het Stadhuis.