SP verzet zich tegen schrappen OV-korting voor 65-plussers: “Jong geleerd, oud gepakt”

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De SP-fractie in de Provinciale Staten verzet zich tegen het besluit van de ov-regio’s om de seniorenkorting in het openbaar vervoer af te schaffen. Statenlid Agnes Bakker heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Volgens de partij dreigen ouderen de rekening te moeten betalen.

Door het schrappen van de 34 procent korting voor 65-plussers komen er landelijk tientallen miljoenen euro’s vrij om kinderen tot 11 jaar gratis met bus en trein te laten reizen. “Een regeling waar wij op zichzelf erg voorstander van zijn”, vertelt SP-Statenlid Agnes Bakker. “Maar dit moet dáárbovenop komen, niet ten koste van de senioren. Met het verdwijnen van de korting hebben straks landelijk 3,8 miljoen mensen niet langer recht op korting. De staatssecretaris zegt: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Maar als ouderen straks het OV nauwelijks meer kunnen betalen, wordt het eerder: ‘jong geleerd, oud gepakt’.”

“Voorwaarde om mee te blijven doen”

De SP waarschuwt dat het besluit grote impact kan hebben op de leefwereld van ouderen in de provincie. Bakker: “Veel senioren hebben nu al moeite om rond te komen en zullen straks ritjes moeten laten schieten. Voor hen is de bus geen luxe, maar een voorwaarde om mee te kunnen doen: het is de weg naar familie, de markt, de huisarts of vrijwilligerswerk. Het is niet eerlijk om leeftijdsgroepen nu zo tegen elkaar op te zetten.”

De socialisten willen van het college van Gedeputeerde Staten weten waarom deze keuze is gemaakt en of de gevolgen voor Groningse senioren wel voldoende zijn onderzocht. De SP pleit er al langer voor om het OV weer volledig in publieke handen te krijgen en op termijn voor iedereen kosteloos te maken.

Hoe landt dit besluit in de Groningse dorpen?

Het besluit van samenwerkingsverband Dova om de seniorenkorting te schrappen, roept ook in de dorpen in de gemeente uiteenlopende reacties op, zo bleek uit een recente rondgang van OOG.

In Meerstad is de zorg over de toegankelijkheid groot. “Mijn eerste reactie is dat je die korting simpelweg verdient als je de 65 bent gepasseerd”, reageert voorzitter Frits Gosman van Dorpsbelangen Meerstad. “In de decennia na de Tweede Wereldoorlog heeft deze generatie ons land opgebouwd. Elke maatregel die de mobiliteit van ouderen verslechtert, vind ik een slechte zaak. Het is belangrijk dat hun leefwereld niet kleiner wordt.”

In Ten Boer ziet Dorpsbelangen-voorzitter Freek van der Ploeg twee kanten van de medaille. “Het is heel goed dat kinderen vroeg ervaring opdoen met het OV, maar de keerzijde is jammer. Huishoudens die het financieel moeilijk hebben, zullen straks wellicht minder vaak reizen. We moeten er altijd voor waken dat deze groep kan blijven meedoen.”

In Thesinge en Noordlaren ligt men er minder wakker van, mede door de zelfredzaamheid óf het simpele feit dat de vaste buslijn er al jaren verdwenen is. “De bus rijdt hier toch al niet meer”, merkt Hans Wind van Dorpsbelangen Thesinge op. “Veel mensen pakken de fiets, de auto of de bus die langs Garmerwolde rijdt. Aan de andere kant: er zijn in het openbaar vervoer zoveel verschillende abonnementen, dat het voor ouderen niet direct overzichtelijk is.”