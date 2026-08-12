Slachtoffer aanrijding Bornholmstraat overleden

Foto: 112 Groningen

De 60-jarige vrouw die dinsdagmiddag zwaar gewond raakte op de kruising Bornholmstraat – Antwerpenweg is overleden.

De vrouw werd op de fiets aangereden door een personenauto. Naast meerdere ambulances kwam ook de traumahelikopter van het UMCG naar de plaats van het ongeval om haar te helpen. Dat mocht uiteindelijk niet baten.

Het slachtoffer was werkzaam bij Iederz. Het bedrijf heeft al meermalen aangegeven dat het om een gevaarlijk kruispunt gaat, dat dringend aangepast moet worden. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.