Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Aweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Aweg is zondagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de rotonde bij de Aweg en het Hoendiep. “Door nog onbekende oorzaak kwamen een fietser en een scooterrijder op het fietspad bij de rotonde met elkaar in botsing”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Door de klap kwam de scooterbestuurder ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ambulancepersoneel heeft het slachtoffer op straat gestabiliseerd.”

Het slachtoffer is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De fietser raakte niet gewond. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van de aanrijding. Vanwege het incident en het onderzoek was het fietspad langs de Aweg enige tijd afgesloten.