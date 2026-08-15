Schade bij kop-staartbotsing op Turfsingel

Foto: Harro Meijer

Op de Turfsingel in de binnenstad heeft zaterdagmiddag een kop-staartbotsing plaatsgevonden ter hoogte van de Ebbingebrug. Bij de aanrijding is niemand gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 12.15 uur. De bestuurder van een witte personenauto reed vanaf het kruispunt met de Oude Ebbingestraat de Turfsingel op en remde vlak na de kruising om nog onbekende reden af. De achteropkomende bestuurder van een donkergekleurde personenauto merkte dit te laat op, met een botsing tot gevolg. Beide auto’s liepen hierbij schade op.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Nadat bleek dat geen van de inzittenden letsel had opgelopen, hebben agenten geholpen bij het invullen van de schadeformulieren. Ook zorgden zij er voor dat het overige verkeer in goede banen werd geleid.