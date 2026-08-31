Saxofoniste Marina Mihaylova krijgt jaarlijkse beurs van gemeente voor vervolgstudie in Oostenrijk

Foto: Prins Claus Conservatorium

De Bulgaarse saxofoniste Marina Mihaylova krijgt dit jaar de gemeentelijke beurs van het Andrea Elkenbrachtfonds. Mihaylova gaat de 7.500 euro gebruiken voor haar vervolgstudie in Oostenrijk.

Cultuurwethouder Janette Bosma overhandigde de cheque maandagochtend ‘digitaal’ aan Mihaylova tijdens de opening van het nieuwe studiejaar van het Prins Claus Conservatorium. Mihaylova studeerde in juni af aan het Prins Claus Conservatorium en is nu al in Oostenrijk voor haar vervolgopleiding aan de Kunstuniversität Graz.

De beurs uit het fonds (opgericht ter nagedachtenis aan de Groninger concertpianiste en muziekpedagoge Andrea Elkenbracht) bedraagt sinds dit jaar 7.500 euro, een derde meer dan in de afgelopen jaren. Het gemeentelijke Andrea Elkenbrachtfonds wordt elk jaar uitgereikt om getalenteerde afgestudeerden in de klassieke en moderne muziek te helpen om zich verder te ontwikkelen aan een opleiding in het buitenland. De beurs ging de afgelopen jaren onder anderen naar componist Robert IJserinkhuijsen, pianisten Andrei Makarov, saxofonist Yuji Shin, cellist Alice Andreani, violiste Julia Doornebosch en hoboïste Myrthe Egberink.