Sam (11) haalt 31.000 euro op voor KiKa met fietstocht van Maastricht naar Stad voor overleden vriend

Foto: Jesse Weijn

Het Pieterpad uitfietsen voor zijn overleden beste vriend. Het is de 11-jarige Sam Joosten uit Breda gelukt. Na een week fietsen vanuit Maastricht kwam Sam vrijdagmiddag aan op de Grote Markt, toegejuicht door familie en vrienden van Sam en zijn overleden vriend Dilan. De fietstocht zorgde de afgelopen week voor veel media-aandacht en dat kwam het tweede doel van Sam duidelijk ten goede: hij haalde ruim 31.000 euro op voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Sam begon vorige week donderdag aan zijn tocht in Maastricht. Buiten de twee rustdagen fietste Sam elke dag ongeveer vijftig kilometer. Vrijdagmiddag bereikte hij het eindpunt: Groningen. Op de Grote Markt vormden Sams eigen familie en vrienden een erehaag voor de jonge fietser, samen met familie en vrienden van Dilan. Pascal Schipper, zanger van Dillans lievelingslied ‘Ik heb aan je fiets gelikt’, was er ook bij om Sam te onthalen.

Sam schreef vervolgens het bedrag dat hij tot dat moment had ingezameld voor KiKa op een cheque (bijna 31.000 euro) en overhandigde deze aan Francy Pleij van KiKa. Een cheque met zo’n hoog bedrag krijgt KiKa bijna nooit, vertelt Pleij aan Sam: “Ik ben echt flabbergasted. Het is echt heel veel.”

Geld ophalen en denken aan Dilan

Sam begon de actie met twee doelen: 15.000 euro ophalen voor Kika, maar vooral ook zijn vriend Dilan herdenken. In groep 6 fietsten hij en Dillan samen terug van schoolkamp. Ze waren toen te moe om de rit af te maken en mochten samen mee in de bezemwagen. Maar Dilan overleed bijna een jaar geleden aan de gevolgen van leukemie. De fietstocht was voor Sam dan ook vooral een eerbetoon aan zijn beste vriend: een manier om de ‘afgebroken fietstocht’ te volbrengen.

Voor het laatste stuk stapte ik daarom op een bijzondere fiets: “Deze fiets is van Dillan, dus mijn vriend. Ik ben blij dat ik er ben, dat ik het heb gehaald. Maar ik ben tegelijk ook verdrietig. Ik mis hem wel. Maar ik ben ook opgelucht dat ik er ben.”

Opa Antoni en oma Inge Joosten kwamen speciaal uit Breda naar Groningen om Sam de laatste meters aan te moedigen: “We zijn supertrots dat hij het gehaald heeft. En dit stimuleert misschien ook andere mensen om zoiets te ondernemen. We zijn ook blij dat hij zoiets doet, want dit blijft Sam altijd bij en is ook goed voor de verwerking.”

Sam geeft de cheque aan vrijwilliger Francy van KiKa – Foto: Jesse Weijn

‘Deze actie doet er echt toe’

Sam begon de actie met een doel van 15.000 euro. Maar Sams inzamelingsactie kreeg veel aandacht, onder meer van het NOS Jeugdjournaal. Daardoor stond de teller voor Kika, nog twee dagen na de start van zijn monstertocht, al op ruim twintigduizend euro. Inmiddels loopt het bedrag dat Sam voor Kika bij elkaar fietste al op richting de 32.000 ingezamelde euro’s. Een megabedrag voor onderzoek naar de behandeling en genezing van kanker bij kinderen, aldus Francy Pleij van KiKa: “Ik ben gewoon overdonderd. Dat een jongen van tien jaar dit doet voor zijn vriendje. En voor alle andere kinderen met kanker natuurlijk. Dat ontroert me, maar het is ook fantastisch.”

Volgens Pleij is het megabedrag dat Sam bij elkaar fietste, dankzij bijdragen van ruim vijftienhonderd donateurs, een toonbeeld van hoe alle kleine beetjes helpen om kanker bij kinderen de wereld uit te krijgen: “Er zijn jaarlijks in Nederland nog steeds best wel veel kinderen die kanker krijgen. Daar is ontzettend veel onderzoek voor nodig. Een deel daarvan komt van de overheid, maar dat is niet genoeg. Dus deze actie doet er echt toe. Maar ook kleine bedragen geven aan bijvoorbeeld een actie als die van Sam is al mooi. Al is het een tientje, het wordt heel goed besteed.”

‘Nu chillen en uitslapen’

Hoewel de fietstocht van Sam ten einde is, kan doneren aan de actie nog steeds via deze link.

Sam zelf kijkt vooral terug op een tocht met veel hoogtepunten en leuke momenten, maar is nu heel blij dat de zware fietstocht erop zit. Na acht dagen van vroeg opstaan heeft Sam nu vooral zin in rust: “Chillen en eindelijk uitslapen. Dat is ook wel fijn.”