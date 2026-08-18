Ryan Drent wint Jannes Nijboer-loop in Ten Boer, Eva Smit snelste bij de vrouwen

Ryan Drent uit Gieterveen heeft de 55ste editie van de Jannes Nijboer-loop in Ten Boer gewonnen. Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Eva Smit.

De Jannes Nijboer-loop bestaat uit een wedstrijdloop van 10 kilometer en een recreantenloop van 5 kilometer. Drent en Smit kwamen in actie op de tien kilometer. Drent uit Gieterveen liep deze afstand in 34:40. Johan Doornbos uit Groningen werd met 35:14 tweede, Yannick Akkerman uit Groningen pakte in een tijd van 35:30 de derde prijs. Smit uit Loppersum liep bij de vrouwen 38:29. Christien Koning uit Groningen werd tweede in 40:52. Femke Veldman uit Delfzijl werd derde in 43:44.

Daarnaast stond ook de 5 kilometer op het programma. Bij de mannen werd deze gewonnen door Gideon Douma uit Appingedam in 16:51. Bij de vrouwen won Caroline van der Woude uit Garmerwolde in 23:08.

De Jannes Nijboer-loop is onderdeel van de Sportrecreade Ten Boer die al sinds 1970 jaarlijks wordt gehouden. Deze hele maand vinden er tal van activiteiten plaats in het kader van de Sportrecreade. Naamgever van de wedstrijd is Jannes Nijboer, initiatiefnemer van de Sportrecreade, die in 2021 na een ziekbed kwam te overlijden. Nijboer vond het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in beweging zouden komen. Indertijd begon het met hardlopen, maar door de jaren heen sloten er steeds meer sporten aan. Tegenwoordig vindt het plaats in de weken na de zomervakantie, waarbij sportverenigingen zich met clinics presenteren. Hierdoor kunnen inwoners uitproberen hoe leuk een sport is. Dit jaar maakten voor het eerst de parasporten onderdeel uit van het programma: zij presenteerden zich afgelopen zaterdag.