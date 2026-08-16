‘Run for Ukraine’ op atletiekbaan in het Stadspark: hardlopen, muziek en hulp voor Oekraïne

Wandelen en rennen om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne. Op zondag 23 augustus vindt op de atletiekbaan in het Stadspark ‘Run for Ukraine’ plaats. Volgens Willemijn Kemp van De Sociale Brigade uit Haren zijn de voorbereidingen in volle gang.

Willemijn, wat gaat er volgende week zondag gebeuren?

“Op 24 augustus is het de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Op deze dag in 1991 riep het Oekraïense parlement de onafhankelijkheid uit en werd het land los van de Sovjet-Unie. Deze dag valt op een maandag, en dan hebben veel mensen toch hun verplichtingen of moeten ze naar school. Kortom: je kunt dan geen festijn organiseren. Op 23 augustus viert Oekraïne de Dag van de Nationale Vlag. Op deze feestdag wordt de blauw-gele vlag van het land geëerd. Dat leek ons een hele mooie dag om ‘Run for Ukraine’ te organiseren, waarmee we zoveel mogelijk geld voor het goede doel willen ophalen. Daarmee geven we gehoor aan een wens vanuit vrijwilligers en vanuit de ambassade om op deze dag iets te organiseren.”

Hoe ziet het programma eruit?

“De inloop begint om 12.00 uur. Mensen die zich nog niet online hebben aangemeld hebben dan nog de mogelijkheid om zich op de locatie in te schrijven. Om 12.30 uur vindt er een officiële opening plaats. Er komt een koor optreden dat vanuit de Oekraïense stad Loetsk, die in het noordwesten van het land ligt, naar Groningen komt. Het bestaat voor een deel uit dames die nog nooit het land uit zijn geweest. En wat ik heel mooi en verwarmend vind, is dat deze dames allemaal slaapplekken hebben gekregen bij Nederlandse vrijwilligers. De opening wordt verzorgd door wethouder Jalt de Haan (CDA) van Sport.”

Want het programma is een combinatie van sport en muziek?

“Dat klopt. Sport en muziek zijn in de basis onderdelen die verbinden. Daar zetten we op in, waarbij er een aantal hele goede Oekraïense artiesten komen optreden. Maar ook de band Steernvanger komt. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan clinics in badminton en kickboksen. Er is een fotoshoot; er zijn Oekraïense hapjes en drankjes en de jongste bezoekers kunnen geschminkt worden. En we hebben uiteraard de hoofdonderdelen waarbij om 13.00 uur de kinderloop over twee kilometer wordt gelopen. Om 14.00 uur start de estafetteloop en om 16.00 uur is er een uitdagingsloop over een afstand van vijf kilometer.”

Met het evenement wordt geld ingezameld…

“Klopt. Om deel te kunnen nemen betaal je tien euro. Wanneer je je online inschrijft, gaat dit geld naar revalidatiecentra. Je kunt je voorstellen dat veel militairen, maar ook inwoners, gewond zijn geraakt door bombardementen en aanvallen. Revalidatiecentra zijn dan ontzettend belangrijk om mensen weer te kunnen laten functioneren. Schrijf je je in op de dag zelf, dan gaat het geld naar De Sociale Brigade. Wij zijn vrijwel direct na het uitbreken van de oorlog begonnen met de opvang en de hulp aan Oekraïners. Tegenwoordig ondersteunen we deze mensen nog steeds, maar brengen we ook zelf hulpgoederen naar Oekraïne. Met het geld dat we met deze actie ophalen willen we generatoren aanschaffen die in Oekraïne gebruikt kunnen worden.”

Hoeveel mensen komen er?

“Dat weten we op dit moment nog niet. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven. Om daarmee een financiële bijdrage te leveren, maar ook om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Wat we begrepen hebben, is dat er in ieder geval veel Oekraïners gaan komen. Voor hen is het ook een belangrijke dag. En voor de duidelijkheid: iedereen is welkom om deel te nemen. En wil je echt een grote indruk maken, dan zou mijn tip zijn om iets blauws en geels aan te trekken: de kleuren van de vlag van Oekraïne. Voor mensen die niet kunnen komen, maar wel een financiële bijdrage willen leveren: zij zijn uiteraard ook van harte welkom.”

De herfst staat voor de deur. Hoe belangrijk is deze actie?

“Die is belangrijk. Oekraïne heeft het niet makkelijk. De komende maanden zullen zwaar worden, zeker als de winter weer intreedt. Alle hulp is daarom welkom. En wat heel mooi is aan deze actie, is dat iedereen meewerkt. Atletiekvereniging ATC’75 uit Haren en Eelde bijvoorbeeld, maar ook het atletiekcentrum in het Stadspark dat zijn terrein hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Alles wordt uit de kast gehaald om er een succesvolle dag van te maken. En dat voelt heel goed.”

Meer informatie over De Sociale Brigade vind je op deze website. Meer informatie over de actie en je inschrijven om deel te nemen kan via deze link.