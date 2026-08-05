Ruim dertig procent meer fastfoodzaken in provincie Groningen in tien jaar tijd

Het aantal fastfoodzaken in de provincie Groningen is de afgelopen jaren flink toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2026 telde de provincie 620 fastfoodzaken, 35 procent meer dan tien jaar geleden.

De gemeente Groningen heeft met 1,4 fastfoodzaken per duizend inwoners de hoogste dichtheid van de provincie. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van 1,1. In de provincie Groningen zit ook Westerwolde, met 1,2 fastfoodzaken per duizend inwoners, boven het landelijke gemiddelde.

De gemeente Groningen heeft met 1,4 fastfoodzaken per duizend inwoners meer fastfoodzaken dan Utrecht (1,2) en evenveel als Den Haag (1,4). Amsterdam heeft met 1,7 de hoogste dichtheid van de vier grote steden, gevolgd door Rotterdam met 1,5.

Ook landelijk is het aantal fastfoodzaken in bijna twintig jaar tijd sterk gegroeid, met een toename van 88 procent. Ook het aantal restaurants groeide in die periode met 73 procent. Nederland telt daarmee in totaal 38,6 duizend eetgelegenheden. Iets meer dan de helft daarvan bestaat uit fastfoodzaken, zoals cafetaria’s, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons.

Volgens het CBS zijn fastfoodzaken vooral te vinden in toeristische gebieden. Op de Waddeneilanden en langs de Noordzeekust ligt het aantal fastfoodzaken per duizend inwoners het hoogst. In het oosten en noordoosten van Nederland ligt dat aantal juist lager. Staphorst heeft met 0,3 fastfoodzaken per duizend inwoners de laagste dichtheid van het land.