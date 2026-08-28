RUG verkoopt weer een monumentaal pand: ‘Huis met de 13 Tempels’ moet drie miljoen opleveren

Foto: CBRE via Funda

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet weer een enorm monumentaal pand aan de Oude Boteringestraat van de hand. De universiteit zet het ‘Huis met de 13 Tempels’ aan de Oude Boteringestraat deze vrijdag te koop voor drie miljoen euro.

De RUG gebruikte het pand tot nu toe als kantoor en lesruimte voor de afdeling Kunst, Cultuur en Media van de Faculteit der Letteren. De exacte reden voor de verkoop van het pand is niet bekend, maar de universiteit maakte eerder dit jaar al duidelijk dat de bezem door het onroerend goed gaat vanwege bezuinigingen. De universiteit moet tot 2030 in totaal 45 miljoen euro besparen. Onderdeel van die plannen is het afstoten van 21 panden. Daarmee wil de RUG in 2030 jaarlijks 7,4 miljoen euro minder uitgeven aan huisvesting.

Monument met delen uit 15e eeuw

Het Huis met de 13 Tempels staat aan de Oude Boteringestraat nummer 23, vlak bij het Academiegebouw. Het gebouw dateert deels uit de 15e eeuw en begon ooit als een dubbelpand dat in opdracht van Johan Wicheringe werd gebouwd. De oorspronkelijke voorgevel had dertien pinakels, die ook wel tempels werden genoemd. Deze’tempels’ verdwenen later bij verbouwingen, maar de naam van het pand bleef bestaan.

In het begin van de 18e eeuw onderging het gebouw een grote verbouwing. Daarbij kreeg het grotendeels zijn huidige uiterlijk. Dat werd in 1908 juist grotendeels weggehaald, toen het werd omgebouwd tot kantoor. Maar het pand werd in 1964 nogmaals gerestaureerd, waarbij latere verbouwingen grotendeels ongedaan werden gemaakt.

Niet de eerste verhuizing uit Oude Boteringestraat

Het is niet de eerste keer dat de RUG een monumentaal pand in de Oude Boteringestraat van de hand doet. Twee jaar geleden raakte de universiteit het Van Swinderen Huys kwijt door verkoop. De RUG gebruikte dit pand tot dan toe voor eigen congressen, vergaderingen en borrels. Sinds september 2023 heeft het monumentale pand nieuwe exploitanten. Die gebruikten dit pand voor hetzelfde doeleinde, maar nu ook voor organisaties buiten de RUG.

Wat er na de universiteit in het ‘Huis met de 13 Tempels’ moet komen, is nog niet bekend. Maar verkoopmakelaar CBRE ziet mogelijkheden in ‘nieuwe functies’ en ‘uitbreiding’. De vraagprijs voor het rijksmonument bedraagt 2,95 miljoen euro kosten koper.