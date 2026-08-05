RUG richt observatieplekken voor zonsverduistering in

De Rijksuniversiteit Groningen richt op woensdag diverse observatieplekken in om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken.

De zon verduistert die avond vanaf 19.17 uur, met een hoogtepunt om 20.11 uur. De zon verduistert dan voor 90 procent. Daarna wordt het 55 jaar wachten voor een evenement van dezelfde omvang. Voor een totale verduistering moet je in Noord-Spanje zijn.

Om de verduistering goed te zien is een duidelijk zicht op de horizon een vereiste, omdat de zon dan al laag boven de horizon staat. Bij de observatieplekken is dat het geval. Er is daar ook apparatuur en er zijn speciale eclipsbrillen om veilig naar het verschijnsel te kunnen kijken.

De observatieplekken bevinden zich op het dak van Forum Groningen, de haven van Lauwersoog, het Zielhoes in Noordpolderzijl en de drie Friese Waddeneilanden. Je kunt daar vanaf 18.00 uur terecht.