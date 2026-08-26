RUG benadrukt centrale positie in de samenleving tijdens Opening Academisch Jaar

De traditionele stoet van hoogleraren en verenigingen (foto: Rieks Oijnhausen)

De Rijksuniversiteit Groningen viert maandag 31 augustus de Opening van het Academisch Jaar 2026-2027. Het evenement vindt plaats in de Martinikerk.

Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt een rede, Peter Wennink (oud-CEO ASML) en econoom Robert Inklaar van de RUG gaan in gesprek, en de Alumnus van het Jaar Award wordt uitgereikt aan Ninah Tiemersma. Het thema van de Opening Academisch Jaar is ‘De universiteit in het midden van de samenleving.’ Er zijn ook speeches van Rector Magnificus Jacquelien Scherpen en bestuursvoorzitter Jouke de Vries.

Scherpen staat in haar speech stil bij wat dit thema betekent voor de RUG. Een taak van de RUG is om studenten op te leiden die oplossingen vinden voor de vragen van vandaag en morgen. Ook benoemt ze het belang van onderzoekers die binnen het bredere ecosysteem van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven kennis opbouwen en uitwisselen.

Door die samenwerking te intensiveren wordt de Noordelijke regio een innovatieregio waar slimme antwoorden op maatschappelijke uitdagingen worden ontwikkeld. Dit past in de strategie van het kabinet, dat samen met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven talent aantrekken, opleiden en behouden voor cruciale domeinen, om zo de toekomstige welvaart, maatschappelijke opgaven en waardevol werk met toekomstperspectief veilig te stellen.

Voorafgaand aan de ceremonie loopt traditiegetrouw een stoet van RUG-hoogleraren en afgevaardigden van studie- en studentenverenigingen van het Academiegebouw naar de Martinikerk toe.