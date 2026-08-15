Rook boven pand Nijestee zorgt voor inzet brandweer

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groningse brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar het Damsterplein nadat er rook werd gezien boven het pand van woningcorporatie Nijestee. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van een mogelijke brand kwam rond 19.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Een politie-eenheid was aan het surveilleren”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Zij reden langs het gebouw van de woningcorporatie en zagen rook boven het pand. Daarop hebben de agenten direct melding gemaakt bij de meldkamer, waarna wij zijn gealarmeerd.”

Eenmaal ter plaatse bleek de soep niet zo heet gegeten te worden als hij werd opgediend. De Vries: “In het pand bevindt zich ook horeca, waaronder een restaurant. Het vermoeden is dat de rook afkomstig was van een afvoerpijp van de keuken. Er bleek dus niets aan de hand te zijn en we konden al snel weer terugkeren naar de kazerne.”