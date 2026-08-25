Roeiers De Hunze leggen vrijdag 140 kilometer af voor 140-jarig bestaan

Roeivereniging De Hunze viert dit jaar het 140-jarig bestaan. Dat wordt komende vrijdag gevierd met een bijzondere uitdaging: een ploeg ervaren marathonroeiers legt dan 140 kilometer af tijdens een non-stop roeitocht door de provincie.

De roeiers vertrekken in de nacht van donderdag op vrijdag net voorbij de Eeldersluis. Daarna volgt gedurende de rest van de dag een grote lus door de provincie, om uiteindelijk weer uit te komen in Stad. De finish ligt bij de Museumbrug, direct voorbij het verenigingsgebouw van De Hunze aan de Praediniussingel. De roeiers verwachten ongeveer zestien uur nodig te hebben voor de tocht.

De vereniging werd in 1886 opgericht en bestaat dit jaar 140 jaar. De afstand van 140 kilometer verwijst daarmee naar het jubileum van De Hunze. De monstertocht valt samen met de viering van het Groningens Ontzet (Bommen Berend). Dat de tocht juist op 28 augustus wordt gehouden, geeft het evenement volgens de organisatie een ‘extra Gronings tintje’.