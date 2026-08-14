RIVM waarschuwt voor kans op smog door ozon

Het RIVM verwacht vrijdagmiddag en -avond verslechterende luchtkwaliteit in Groningen (en andere delen van het noorden, midden en oosten van Nederland) vanwege smog door ozon.

Dat melden het RIVM en het KNMI. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vanaf het begin van de middag tot in de avond. Dan is de lucht naar verwachting het meest verontreinigd.

Smog door ozon kan zorgen voor meer luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kunnen astmaklachten verergeren en kan de longfunctie afnemen. Verder kunnen ogen, neus en keel geïrriteerd raken. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Wie klachten krijgt, kan contact opnemen met de huisarts.

Aan het begin van de avond draait de wind naar het noorden. Daardoor komt schonere en koudere lucht naar Nederland. De ozonconcentraties zullen dan snel afnemen. Voor het weekend en de dagen daarna verwacht het RIVM geen smog.

Smog door ozon ontstaat op zonnige dagen wanneer luchtvervuiling zich ophoopt. Stoffen zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit gebeurt vooral in het voorjaar en de zomer, wanneer er weinig wind staat.

Naast de smogwaarschuwing blijft ook het Nationaal Hitteplan actief in Groningen. Het plan geldt in het hele land tot zaterdagochtend 08.00 uur. Vrijdag lopen de maximumtemperaturen uiteen van 33 graden in het noorden tot 37 graden in het zuiden en zuidoosten. Plaatselijk kan het 38 graden worden. In stedelijke gebieden koelt het in de nacht naar zaterdag mogelijk nauwelijks af. De minimumtemperatuur ligt daar rond de 20 graden. Zaterdag koelt het vanuit het noordwesten langzaam af. In het oosten en zuidoosten kan het dan nog 30 tot 32 graden worden.