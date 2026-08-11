‘Dorkwerderbrug gaat donderdagmiddag weer open voor auto’s, fietsers en voetgangers’

Foto: Joris van Tweel

De Dorkwerderbrug gaat donderdag naar verwachting rond 14.00 uur weer open voor al het verkeer. De onderdelen die door de storing van vorige week donderdag waren beschadigd, zijn inmiddels gerepareerd.

“De verschillende onderdelen die stuk waren, zijn gerepareerd”, vertelt woordvoerder Linda Ruijg namens Rijkswaterstaat. “Komende donderdag wordt alles weer ingebouwd in de brug. Naar verwachting is de brug daardoor donderdag rond 14.00 uur weer ‘in bedrijf’ en kunnen ook auto’s, fietsers en voetgangers de brug weer gebruiken.”

De brug over het Van Starkenborghkanaal werd afgelopen donderdag open gelaten na een storing tijdens een opening. Door een defecte as in het ophefmechanisme hing een hijskabel slap. Daardoor konden de brug en de slagbomen niet meer bewegen. De brug bleef daardoor in geopende stand staan, zodat de scheepvaart wel kan blijven passeren. Het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, moet sindsdien omrijden.