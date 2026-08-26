Renovatie onderbouw Karrepad gaat 7,8 miljoen euro kosten

Foto: Basisschool Karrepad

De gemeente trekt ruim 7,8 miljoen euro uit voor de renovatie van het onderbouwdeel van het Karrepad aan de Molukkenstraat.

Het Karrepad zit in meerdere gebouwen, maar het oudste pand, de onderbouw, voldoet niet meer aan de huidige eisen. Na de renovatie is het gebouw zeker de komende veertig jaar toekomstbestendig. De ruimte rond de onderbouw wordt ook groener gemaakt.

Het huidige pand heeft onvoldoende luchtverversing en er is sprake van slechte isolatie, vocht, schimmel en tocht. Na de renovatie is de school goed geïsoleerd en voorzien van een goed klimaat; en dat alles gasloos. Door de vergroening wordt de buitenruimte een verlengstuk van het klaslokaal. Verder worden de klaslokalen opnieuw ingedeeld.

De renovatie begint naar verwachting medio volgend jaar en duurt ongeveer een jaar. Tijdens de werkzaamheden moet het pand leeg zijn. De leerlingen kunnen in de tussentijd vermoedelijk in het schoolgebouw aan de Celebesstraat terecht.