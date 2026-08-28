Rechter schorst gebiedsverbod voor filmer bij Gaza-demonstraties in Groningen

Foto: Johannes Rienks

De rechter heeft voorlopig een streep gezet door het gebiedsverbod voor een 43-jarige Groninger die demonstraties filmt, zo meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagochtend.

Burgemeester Roelien Kamminga legde de man een gebiedsverbod van drie maanden op. Hij mocht tijdens demonstraties, waarbij Gaza een onderwerp is, niet in delen van de binnenstad en het Stationsgebied komen. Volgens de burgemeester leidt zijn aanwezigheid tot spanningen en verstoringen van de openbare orde. Demonstranten voelen zich volgens haar onveilig doordat de filmer hen herkenbaar vastlegt, online bespreekt en soms in verband brengt met antisemitisme of extremisme.

Aanleiding voor het gebiedsverbod was onder meer een incident op 18 april tijdens een pro-Palestinademonstratie op het Broerplein. Daarbij ontstond duw- en trekwerk. Over wat er precies gebeurde, verschillen politie, een gemeentelijke toezichthouder en de filmer van mening.

De rechter vindt het gebiedsverbod voorlopig een beperking van grondrechten en schorst de maatregel. De filmer stelt dat hij het recht heeft om demonstraties vast te leggen. Hij zegt dat hij juist geregeld het doelwit is van agressie door demonstranten. Door de beslissing van de rechter mag de filmer doorgaan met videos maken, totdat het stadsbestuur een besluit neemt over zijn bezwaar tegen het verbod.