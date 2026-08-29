Raadsfracties trekken aan de bel over slechte toegankelijkheid openbare toiletten: “Mensen komen in de knel op straat”

Openbaar toilet Grote Markt | Foto: Britt Gnodde

Vier raadsfracties trekken bij het college aan de bel over het gebrek aan en de slechte toegankelijkheid van openbare toiletten in Groningen. Aanleiding zijn de cijfers uit een recent onderzoek van het OOG Panel: ruim acht op de tien respondenten vindt het aanbod van toiletten in de binnenstad onvoldoende.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar dringend een toilet nodig te hebben gehad zonder een geschikte plek te kunnen vinden. Dat leidt regelmatig tot vervelende situaties.

“Dat zijn niet alleen cijfers, dat zijn echte mensen die in de knel komen op straat”, stelt Ivar Kuper van Student & Stad. Samen met de SP, PRO en de Partij voor de Dieren heeft zijn fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Problemen bij Hoofdstation

Volgens de partijen speelt het probleem niet alleen in het centrum, maar ook bij het Hoofdstation. “Waar jaarlijks miljoenen reizigers doorheen gaan, is maar één toilet beschikbaar”, aldus Kuper. “Dat is niet houdbaar voor een station van deze omvang.” Dit beperkt de toegankelijkheid van de stad aanzienlijk voor ouderen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met een medische aandoening.

Daarnaast wijzen de partijen op een scheve verdeling tussen dames- en herentoiletten. In Groningen zijn vijftien openbare toiletten die uitsluitend uit urinoirs bestaan en daardoor niet toegankelijk zijn voor vrouwen. De fracties willen dat het college de mogelijkheden voor genderinclusieve en rolstoelvriendelijke toiletvoorzieningen onderzoekt.

Uitwijken naar HEMA en Forum

De kritiek van de panelleden staat niet op zichzelf: Groningen scoorde eerder een schamele 3,4 in een landelijk onderzoek van het Maag Lever Darm Fonds.

Door het gebrek aan zelfstandige openbare wc’s wijkt de meerderheid van de bezoekers uit naar het Forum Groningen (51 procent), de horeca (47 procent) of winkels zoals de HEMA (43 procent). Slechts 23 procent maakt gebruik van een echt openbaar toilet.

Uit de open antwoorden blijkt hoe bezoekers zich aanpassen aan de situatie. Sommigen lopen terug naar het Forum, terwijl anderen een winkel of horecazaak binnenstappen in de hoop gebruik te mogen maken van een toilet. “Helemaal teruggelopen naar het Forum, terwijl ik bij de Westerhaven was”, schrijft een respondent. Een ander vertelt: “Ik ben een horecagelegenheid binnengegaan. Maar werd niet vriendelijk benaderd. Je voelt je dan wel opgelaten.”

Wanneer komt de uitwerking?

In het coalitieakkoord is extra geld gereserveerd voor openbare toiletten, maar de raadsfracties willen nu snel daden zien. “Het is goed dat het in het akkoord staat, maar de raad heeft momenteel nog geen zicht op waar dat geld exact naartoe gaat”, besluit Kuper. “Wij willen weten wanneer we de concrete uitwerking kunnen verwachten.”

De schriftelijke vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.