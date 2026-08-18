Raad van State buigt zich drie jaar na verhuizing nog eens over pannenkoekschip aan Oosterkade

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De Raad van State buigt zich deze dinsdag, ruim 2,5 jaar nadat de deuren opengingen, nog eens over de vergunning voor de verhuizing en plaatsing van ’t Pannekoekschip naar de Oosterkade.

Het drijvende restaurant ligt inmiddels bijna drie jaar aan de Oosterkade en is zelfs al 2,5 jaar open. De gemeente Groningen gaf de eigenaren al in 2021 toestemming om het restaurant te verplaatsen van het Schuitendiep (in verband met de bouw van de nieuwe Kattenbrug) naar de Oosterkade. Daarvoor werd ook een nieuw schip aangekocht en verbouwd.

Maar een kleine groep bewoners van de jachthaven aan de Oosterhaven is al sinds de eerste plannen voor de verhuizing fel tegen vanwege angst voor overlast. Daarnaast gebruikt de Vereniging Historische Zeilvaart Groningen de plek aan de Oosterkade in de winter als aanlegplaats voor schepen. Dankzij de toestemming voor de verhuizing zijn ze hun plek kwijt.

Het conflict tussen de bewoners en de gemeente werd de afgelopen jaren al meermaals in de rechtbank uitgevochten, telkens in het voordeel van de gemeente. Daarom buigt de hoogste bestuursrechter van het land zich dinsdag over de zaak, nadat de bezwaarmakers in hoger beroep gingen. De zaak draait om de vraag of die vergunning terecht is verleend.

De uitkomst van de zaak heeft ook gevolgen voor het oude pannenkoekschip aan het Schuitendiep. Dat ligt er nog altijd, omdat de gemeente met de exploitanten afsprak dat zij het oude schip zou kopen om te voorkomen dat eigenaren juridische procedures zouden beginnen over de aanleg van de Kattenbrug.

Maar de gemeente wacht met de aankoop totdat de vergunning voor de nieuwe locatie definitief is. Wat er daarna met het oude schip gebeurt, staat nog niet vast. Maar een stichting is bezig met plannen om ‘De Verandering’ (de naam van het oude pannenkoekschip) te redden van de sloop en te restaureren.