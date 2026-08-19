Queer-boksclinic vanwege agressie tegen lhbti+’ers: ‘Je moet jezelf kunnen verweren’

ROOD Groningen organiseerde dinsdagavond samen met De Rode Lap en de Kameraadschappij een queer-boksclinic. Tijdens de gratis training leerden deelnemers de basis van zelfverdediging. Volgens de organisatoren neemt de agressie tegen de lhbti+-gemeenschap toe en is het daarom belangrijk dat mensen weten hoe ze zichzelf kunnen verdedigen.

De clinic vond plaats in het pand van De Rode Lap. Volgens instructeur Bart draait de training niet om het leren winnen van een gevecht. “Deze mensen gaan niet vandaag leren om een gevecht te winnen, maar ze gaan wel leren om misschien één klap te ontvangen en dan een klap terug te geven en weg te kunnen rennen.” Volgens hem kan dat al voldoende zijn om uit een gevaarlijke situatie te komen.

Aangevallen

Voor deelnemer Erik heeft de training een persoonlijke aanleiding. Hij is trans man en werd naar eigen zeggen eind mei vanwege zijn genderidentiteit aangevallen. “Ik heb er een hersenschudding aan overgehouden en een gescheurd trommelvlies.”

Volgens Erik had kennis van zelfverdediging hem mogelijk kunnen helpen. “De man die mij aanviel, sloeg mij op mijn keel. Die klap had ik misschien niet kunnen vermijden, maar daarna had ik mijzelf misschien wel beter kunnen verweren.”

De aanval heeft hem er niet van weerhouden om de straat op te gaan. Wel denkt hij aan anderen die met geweld te maken krijgen. “Ik sta wel stevig in mijn schoenen, maar dan denk ik aan de mensen die er wel aan onderdoor gaan, niet meer over straat durven of niet meer hand in hand durven te lopen.”

Meer nodig dan zelfverdediging

Deelneemster Dianne vindt dat er nog stappen te zetten zijn. “Ik denk dat er meer nodig is dan alleen maar een boksles om daar te komen waar we willen zijn, dat je gewoon je leven kan leiden.” Volgens haar spelen ook educatie en opvoeding daarbij een belangrijke rol.

ROOD Groningen laat weten dat er in de toekomst waarschijnlijk meer van dit soort clinics worden georganiseerd.