Qbuzz zet extra (nacht)bussen in tijdens KEI-week

Qbuzz zet tijdens de KEI-week extra bussen in. Van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus rijden aan het einde van de dag extra ritten en zijn de nachtbussen ook op maandag-, dinsdag- en woensdagnacht beschikbaar.

Op verschillende buslijnen worden extra ritten toegevoegd of rijden de bussen langer door. Dat geldt voor lijn 5 tussen Groningen, Zuidlaren en Annen, lijn 6 tussen Groningen en Appingedam, lijn 9 tussen Groningen, Eelde en De Punt, lijn 51 tussen Groningen, Haren en Onnen, lijn 61 tussen Groningen en Middelstum en Qliner 300 tussen Groningen, Gieten en Emmen. Op maandag-, dinsdag- en woensdagnacht vertrekt bovendien een extra rit van Qliner 300 naar Emmen om 00.36 uur.

Ook de nachtbussen rijden tijdens de KEI-week vaker. De nachtbuslijnen 404, 406, 409, 417, 418 en 471 rijden ook op maandag-, dinsdag- en woensdagnacht. Ze vertrekken op dezelfde tijden als op donderdag- en vrijdagnacht. Reizigers kunnen inchecken met een betaalpas of OV-chipkaart. Het Studentenreisproduct is niet geldig in de nachtbus.