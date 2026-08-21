PVV vindt Noorderzon te ‘links’: ‘Festival moet weer van heel Groningen worden’

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De PVV in de Groningse gemeenteraad vindt de programmering van Noorderzon te politiek en te eenzijdig. Volgens de partij krijgt links-activistisch geluid volop ruimte, terwijl rechtse, conservatieve en andere opvattingen nauwelijks terugkomen.

De partij vindt dat Noorderzon steeds meer het karakter krijgt van een links-activistisch festival. Volgens de partij is het opvallend dat deze perspectieven wel een plek krijgen in de programmering, terwijl een vergelijkbaar rechts, conservatief of andersluidend geluid nauwelijks herkenbaar is.

De PVV wijst naar de programmering van dit jaar, met onder meer De Linkse Mannen Lossen Het Op: VVD en De Linkse Mannen Lossen Het Op: Extreemrechts. Ook noemt de partij De symfonie van onvrede – De opmars van radicaal-rechts in Europa, naast programma’s over Gaza, fopfeminisme en Een pleidooi tegen verbinding. Daarnaast komen onderwerpen als blackface, koloniale erfenissen, kapitalisme en arbeidsmigratie volgens de PVV nadrukkelijk terug.

“Wij houden van Noorderzon en willen dit prachtige festival helemaal niet kwijt. Maar als je met belastinggeld een festival mogelijk maakt, kun je niet ondertussen een groot deel van de Groningers het gevoel geven dat het festival politiek gezien niet meer voor hen bedoeld is”, zegt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Diversiteit betekent voor ons óók diversiteit van meningen. Noorderzon moet geen links feestje worden dat door alle Groningers wordt betaald.”

Festival voor iedereen: ‘Geen Noorderzon minder, maar Noorderzon breder’

De PVV-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wijst daarbij op de gemeentelijke Kadernota Cultuur, die de titel Kunst en cultuur voor iedereen draagt. Daarin staat dat kunst en cultuur van en voor iedereen moeten zijn. Ook moet cultuur ruimte bieden aan afwijkende meningen, visies en debat en een breed en divers publiek bereiken.

“Het college kan niet aan de ene kant miljoenen aan cultuur uitgeven onder het motto ‘voor iedereen’ en aan de andere kant wegkijken wanneer een belangrijk gesubsidieerd festival politiek steeds eenzijdiger wordt”, zegt Blauw. “Als ‘voor iedereen’ werkelijk iets betekent, horen daar ook Groningers bij die rechts, conservatief of gewoon helemaal niet politiek zijn.”

De PVV maakt zich ten slotte zorgen over de betaalbaarheid en toekomst van Noorderzon. Volgens de partij stijgen de kosten voor culturele festivals, terwijl Groningers steeds meer kwijt zijn aan boodschappen, wonen en vaste lasten. De fractie wil voorkomen dat Noorderzon door stijgende kosten én een volgens de PVV steeds beperktere politiek-culturele doelgroep maatschappelijk en financieel draagvlak verliest.

“Wij willen geen Noorderzon minder, wij willen Noorderzon breder. Betaalbaar, bruisend en cultureel veelzijdig”, zegt Blauw. “Een festival waar het Noorderplantsoen volstaat met Groningers van allerlei leeftijden, achtergronden én opvattingen.”