PVV en Stadspartij 100% willen betere beveiliging fietsenstalling onder Jumbo

Opengebroken kluisjes en gestolen en beschadigde fietsen. Volgens de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen komen er verschillende meldingen binnen over de fietsenstalling onder de Jumbo in de binnenstad. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de beveiliging van de stalling.

De fracties van de PVV en Stadspartij willen weten hoeveel meldingen van diefstal en vernieling er de afgelopen vijf jaar zijn gedaan. Ook vragen ze het college of het vindt dat er op dit moment voldoende toezicht is. Volgens de partijen zijn er signalen dat er bij verdachte situaties niet altijd genoeg wordt ingegrepen.

Fiets veilig parkeren

De PVV en Stadspartij vinden dat het gebrek aan beveiliging wringt met het beleid van de gemeente. De gemeente wil fietsen zoveel mogelijk weren uit de openbare ruimte en verwijst inwoners naar fietsenstallingen. “Je kunt inwoners niet vertellen dat hun fiets niet op straat mag staan en ze vervolgens naar een stalling sturen waar diefstal en vernieling plaatsvinden. Zeker met e-bikes die soms duizenden euro’s kosten, moet de beveiliging gewoon op orde zijn.”

De twee fracties vragen het gemeentebestuur daarom om de beveiliging en het toezicht op korte termijn te verbeteren. Ook willen ze dat er afspraken gemaakt worden met de politie, de beheerder en het beveiligingsbedrijf van de stalling.