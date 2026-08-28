Provinciebestuur houdt vast aaan schrappen seniorenkorting openbaar vervoer, wel regeling voor lage inkomens

Foto: Ayush Amstelveen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180543996

Het provinciebestuur houdt vast aan het schrappen van de landelijke 65-pluskorting in het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari volgend jaar krijgen 65-plussers geen landelijke korting meer. De provincie wil in plaats daarvan een regeling voor inwoners met een laag inkomen, ongeacht hun leeftijd.

De provincie stemde in december 2024 in met de wijziging van de landelijke afspraken. De SP-fractie in de Staten verzette zich begin deze maand nog tegen het schrappen van de korting, maar het provinciaal college ziet geen aanleiding om te pleiten voor het terugdraaien of uitstellen van de maatregel. Volgens het college is een korting op basis van leeftijd niet de beste manier om mensen met weinig geld te helpen. Ook ouderen met een goed inkomen krijgen nu korting, terwijl jongere inwoners met een laag inkomen daar geen recht op hebben.

De provincie werkt daarom samen met de provincie Drenthe, het ov-bureau, Arriva en alle gemeenten aan een nieuwe Meedoen Pas, zoals die al is ingevoerd in verschillende Groninger gemeenten. Die moet inwoners met een laag inkomen gratis laten reizen met het ov in de regio. Met de pas kunnen ook oudere inwoners met een laag inkomen op werkdagen na 09.00 uur en in het weekend gratis reizen met de bussen in de provincie en de regionale treinen. Het doel is om één pas voor bus en regionale trein te maken. De regeling moet op 1 januari 2027 ingaan. De provincie steunt ook het gratis reizen voor kinderen. In Groningen en Drenthe reizen kinderen onder begeleiding al gratis met de bus en regionale trein.