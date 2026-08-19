Provincie ziet te veel ongelukken op verbindingsweg Ring Oost naar Ring Noord: adviessnelheid wordt maximunsnelheid

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de verbindingsweg van de N46, de Ring Oost, naar de N370, de Ring Noord, gaat permanent een verplichte maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden.

Het gaat om de bocht op de verbindingsweg tussen de twee ringwegen. De provincie Groningen neemt de maatregel omdat er regelmatig ongelukken gebeuren, vooral bij nat weer. Volgens de provincie speelt een te hoge snelheid vaak een rol bij de ongelukken.

Vanwege de ongelukken plaatste de provincie al tijdelijk borden die waarschuwen voor slipgevaar bij een nat wegdek. Bij die borden staat op een onderbord de tekst ‘Bij nat wegdek’.

Tot nu toe geldt op deze plek een adviessnelheid van 50 kilometer per uur. Alleen bij regen is 50 ook de maximumsnelheid, al was deze bordencombinatie tot nu toe nog niet rechtsgeldig. Met het besluit van 19 augustus 2026 regelt de provincie dit alsnog juridisch en vervangt het de adviessnelheid nu permanent door een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.