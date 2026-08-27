Onderzoek gestart naar exotische rivierkreeften in de gemeente

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen is sinds vorige week woensdag een onderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften in de gemeente. Dit doet de provincie samen met de gemeente, Waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s.

De pilot wordt in onze gemeente gedaan, omdat hier de meeste exotische rivierkreeften van de provincie leven. Voor de pilot worden op 154 locaties in de gemeente fuiken uitgezet. Op elke locatie gaat het om meerdere fuiken. Na 24 uur worden ze steeds gecontroleerd en wordt er gekeken naar de soort rivierkreeft, de grootte en het gewicht.

In Groningen leven op dit moment vier soorten rivierkreeften: de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en de marmerkreeft. De soorten zorgen ervoor dat oevers van bijvoorbeeld wateren en sloten aangetast worden.

In het Leiden zijn vorig jaar onderzoeken gedaan naar natuurvriendelijke oevers, waar rivierkreeften minder goed kunnen graven. Hierdoor daalde het aantal rivierkreeften sterk, tot wel 17 keer minder in 2025 in vergelijking met 2023. Ook buiten de aangepaste oevers werden minder rivierkreeften gevonden. Daar wordt nog verder onderzocht of natuurlijke vijanden, zoals roofvissen, kunnen helpen om de rivierkreeft verder te bestrijden.

In onze gemeente worden de veldwerkzaamheden volgend jaar opnieuw gedaan. De provincie hoopt daarmee te kunnen zien hoe de rivierkreeftpopulatie zich hier ontwikkelt.