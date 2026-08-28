Programma Groninger Museumnacht is bekend

Foto: Joris van Tweel

Zaterdagavond 19 september openen musea in de binnenstad hun deuren tot na middernacht. Het is de avond van de Groninger Museumnacht 2026. Naast de tentoonstellingen en vaste presentaties zijn er workshops, lezingen, dans, poëzie, performances en muziek.

Het programma in Forum Groningen is grotendeels geïnspireerd door de expositie ’Marilyn’ over het icoon Marilyn Monroe. Het GRID Grafisch Museum te gast in het Universiteitsmuseum, met de tentoonstelling ‘Puin Hoop: een herdruk van de jaren ’80’.

In het Groninger Museum is een nieuwe tentoonstelling te bezoeken, genaamd ‘The Architect & The Housewife: Cleaning the House, Building the Future’. Hierin onderzoekt het museum de ongelijkheid die nog altijd zichtbaar is in kunst, architectuur en museumcollecties.

De lens-media tentoonstelling ‘Thinking Hands’ van Noorderlicht stelt de vraag wat het lichaam eigenlijk nog weet. Wat blijft er over van de kennis die niet gedigitaliseerd kan worden, die niet overdraagbaar is via een scherm, en die alleen ontstaat in de weerstand tussen hand en materiaal?

In de Synagoge Groningen maak je via audiotours en speciale flitstours kennis met de Joodse cultuur en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groningen.

Museum aan de A is dit jaar te gast bij Academie Minerva (locatie Praediniussingel) met een programma waarin vrouwen centraal staan.

Een kaartje voor alle locaties kost 15 euro.

De organisatie adviseert belangstellenden op tijd een kaartje te reserveren. Het hele programma en de ticketverkoop is te vinden op groningermuseumnacht.nl