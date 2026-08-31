Professoren in cortège naar Martinikerk voor opening Academisch Jaar, minister houdt digitaal praatje vanwege onderhandelingen in Den Haag

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Rectoren en professoren van de Rijksuniversiteit Groningen liepen maandagmiddag weer in toga van het Academiegebouw naar de Martinikerk voor de opening van het Academisch Jaar. Opvallende afwezige bij de opening is onderwijsminister Rianne Letschert, die vanwege de begrotingsonderhandelingen in Den Haag niet fysiek aanwezig was.

De stoet vertrok rond 15.30 uur vanaf het Academiegebouw. De RUG-hoogleraren werden, zoals gebruikelijk bij het cortège, voorafgegaan door afgevaardigden van studie- en studentenverenigingen.

Een half uur later opende rector magnificus Jacquelien Scherpen de openingsbijeenkomst in de Martinikerk, die dit jaar het thema ‘De universiteit in het midden van de samenleving’ kreeg. Tijdens de openingsbijeenkomst gaan onder meer ASML-directeur Peter Wennink en economieprofessor Robert Inklaar met elkaar in gesprek, houdt bestuursvoorzitter Jouke de Vries een praatje en krijgt Ninah Tiemersma de Alumnus van het Jaar Award. Popkoor Bladgoud en organist Auke de Boer zorgen voor de muziek.

Eén onderdeel van het programma ziet er maandagmiddag anders uit dan gepland. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rianne Letschert zou naar Groningen komen voor een rede. Letschert is echter niet fysiek aanwezig. De minister kan vanwege de onderhandelingen over de begroting van het kabinet niet weg uit Den Haag. Ze houdt haar toespraak daarom digitaal.

De ceremonie is tweetalig en wordt live vertaald. Geïnteresseerden kunnen de opening vanaf 15.45 uur volgen via deze livestream.