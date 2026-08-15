Pop Dijkemaweg afgezet na melding vuurwapen: blijkt balletjespistool

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Pop Dijkemaweg is zaterdagavond enige tijd deels afgesloten geweest nadat twee dames een persoon hadden gezien die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding kwam rond 20.00 uur binnen bij de politie. “De straat werd afgezet over een lengte van ongeveer driehonderd meter, ter hoogte van de kruising met de H. Ridderstraat”, vertelt de fotograaf. “Meerdere agenten kwamen ter plaatse en droegen kogelwerende vesten.”

Agenten hebben vervolgens een nabijgelegen wooncomplex doorzocht. Daar troffen zij in een blauwe doos een balletjespistool aan, dat door de voorbijgangers op straat was aangezien voor een echt vuurwapen.

Volgens de fotograaf is er niemand aangehouden. Het balletjespistool is door de politie in beslag genomen. De afzetting werd daarna al snel weer opgeheven.