Politie zoekt naar grijze VW met witte nummerplaten vanwege mogelijke betrokkenheid bij explosie in De Wijert

Foto: Joris van Tweel

De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een grijze Volkswagen die wegreed van de Multatulistraat in De Wijert, kort na de explosie die donderdagochtend plaatsvond bij een woning.

Volgens de politie reed deze auto kort na 7.30 uur weg van de Multatulistraat richting de Vondellaan. Het gaat om een grijze VW, mogelijk een Volkswagen T-Roc of T-Cross met een witte kentekenplaat. De politie onderzoekt nog of één of meerdere personen bij de explosie betrokken waren. De auto kan mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek opleveren, meldt de dienst vrijdagmiddag.

Rond acht uur donderdagochtend werden bewoners van de Wijert opgeschrikt door een harde, doffe knal uit een woning in de Multatulistraat. De explosie beschadigde de woning fors. Uit het eerste onderzoek blijkt ook dat op de woning is geschoten. Niemand raakte gewond, maar het incident had volgens de politie veel impact op de omgeving. De aanleiding voor de explosie en beschieting is nog niet bekend.

Getuigen en mensen met meer informatie over het incident worden onverminderd opgeroepen contact op te nemen met de politie. Informatie kan worden doorgegeven via 0800-6070 of de website van de politie. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam kunnen online worden gedeeld via dit tipformulier.