Poëtische oproep Zuivelhoeve Akerkhof richting klompendief: ‘Je staat op camera en we hebben erom kunnen lachen, maar breng hem effe terug’

Foto via @zuivelhoevegroningenstad op Instagram

De Zuivelhoeve aan het Akerkhof in Groningen is tijdens de KEI-week bestolen van één van de houten klompen die het winkelpersoneel dagelijks voor de winkel neerzet. Mede-eigenaar Anton Klapwijk van de Zuivelhoeve doet daarom via Instagram twee ludieke, ‘poëtische’ oproepen richting de mogelijk KEI-beschonken dief om de klomp terug te brengen.

De dief, hoogstwaarschijnlijk een student, nam de klomp dinsdagmiddag (mogelijk in benevelde staat) mee. De Zuivelhoeve heeft de actie op camera vastgelegd en de winkel weet dus wie de klomp meenam. De Zuivelhoeve zegt niet boos te zijn en de actie ook wel grappig te vinden. Maar de winkel wil de klomp wel graag terug:

“Boys als jullie straks een beetje op aarde komen, breng hem effe terug. We zijn niet boos, we hebben er ook om kunnen lachen. Maar als jullie willen dat de aanvoer van nieuwe Groningse vrienden op gang blijft komen, hebben we mensen nodig die als snotaapje met twee (jawel twee) voetjes in de Groningse binnenstad hebben gestaan.”