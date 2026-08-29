PKC’83 moeizaam langs SC Stadspark in bekertoernooi

Foto: Andor Heij. PKC;83=SC Stadspark

PKC’83 won zaterdagmiddag thuis moeizaam met 1-0 van SC Stadspark. Het ging om de eerste wedstrijd in de poulefase van de districtsbeker. Door de winst is PKC al dichtbij de knock-outfase van het toernooi.

PKC degradeerde afgelopen seizoen naar de eerste klasse en Stadspark promoveerde naar de tweede klasse, maar veel krachtsverschil was er niet te zien in de stadsderby op sportark De Kring.

Trainer Germain Beck had met Stadspark een slechte voorbereiding achter de rug, maar zijn ploeg verraste hem aangenaam. Stadspark kreeg in de openingsfase de beste kansen, maar PKC doelman Swen Bakker hield zijn doel schoon. De eerste kans van PKC ging er direct in. Na een corner van Djairo Fik kopte de van ACV overgekomen Sam Poelstra van dichtbij raak: 1-0.

PKC slordig

PKC speelde voor de pauze erg slordig en het werd er na rust niet beter op. Patrick Albers had de gelijkmaker moeten maken, maar hij mikte net naast. Ook kreeg Stadspark de bal na een ware scrimmage niet achter Bakker. Domaro Deenen en Noel Buurma kregen kansen voor PKC, maar Stadspark doelman Joel Roeters liet zich niet passeren.

Samen spelen

“We zijn nog steeds bezig de balans te vinden”, aldus PKC trainer Joop Gall, die ondanks de winst niet echt tevreden was. “We hebben zoveel goede spelers, maar je moet trachten om die met elkaar goed te laten spelen. Zo lang er spelers zijn die denken dat ze het verschil gaan maken en dat zijn er meer dan ik zou willen, dan loopt het stroef. Dan loopt het niet en moet je als team gaan aanvallen en verdedigen. Ze moeten zich gaan beseffen dat het samen moet”.

Tevreden

“Als ik kijk naar de wedstrijd hebben wij de beste kansen gehad”, vond SC Stadspark trainer Germain Beck. “Ik ben heel tevreden hoe we het hebben neer gezet en gedaan. In de voorbereiding hebben we het heel slecht gedaan, maar als je ziet hoe we het nu hebben gedaan, dan staan we er in één keer goed op. Er had vanmiddag meer ingezeten”.

Top drie

Uiteraard was het ook even vooruit kijken naar de competitie. Gall verwacht dat PKC bovenin me gaat draaien in de eerste klasse. “Als ze we het voor elkaar krijgen om ze beter met elkaar te laten spelen dan schaar ik ons bij één van de favorieten. Ik vind dat we voor de top drie moeten spelen”.

Er in blijven

Beck “Uiteindelijk wil je bovenin mee draaien, maar je moet realistisch zijn. We hebben 21 nieuwe spelers en die komen niet van ACV en zo. Ze komen overal vandaan. Daar moeten we eerst een team van maken. We spelen tegen Gorecht en allemaal andere goede ploegen, maar we moeten er wel in blijven”. Een van die nieuwe spelers is de inmiddels 39-jarige Jan Hooiveld die van LTC overkwam, maar jaren in de top van het amateurvoetbal speelde.

Stadspark en PKC’83 zitten in een bekerpoule van drie met Germanicus. Donderdag speelt Stadspark thuis tegen Germanicus. PKC gaat zaterdag op bezoek in Coevorden. De eerste twee clubs gaan door.

PKC’83 – SC Stadspark 1-0. 32. Sam Poelstra 1-0. Scheidsrechter Jack Li. Toeschouwers: 200.