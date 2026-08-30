Gewonde bij steekpartij aan Wibenaheerd in Beijum; dader voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij aan de Wibenaheerd in Beijum is zondagavond een persoon gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig. Vanwege het incident is de politie een Burgernetactie gestart.

De melding van het incident kwam rond 20.55 uur bij de hulpdiensten binnen. “Eén persoon is gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is na stabilisatie door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.

Burgernetactie: man met rollator

De verdachte is er direct na het steekincident vandoor gegaan. “Wij doen op dit moment onderzoek en zijn in de omgeving actief naar de dader op zoek”, aldus de politie. Meerdere politiewagens surveilleren in de wijk.

In het kader van het onderzoek roept de politie via Burgernet op uit te kijken naar een man van ongeveer 60 jaar oud. Hij heeft een blanke huidskleur, een stoppelbaard, een stevig postuur (circa 100 kilo) en draagt een bruine boerenpet. De man verplaatst zich met een rollator. De politie waarschuwt uitdrukkelijk: “Ziet u deze man, benader hem dan niet zelf, maar bel direct 112.”

Getuige gezocht

Daarnaast zoekt de politie een specifieke getuige: rond 20.50 uur is er in de omgeving van de Wibenaheerd een man met een hond gezien die mogelijk iets heeft opgemerkt. De politie komt graag met deze getuige in contact. Mensen die informatie hebben over de steekpartij of de verdachte, kunnen bellen met 0900-8844 (of bij spoed 112).