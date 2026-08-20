Personeelstekorten voor technische beroepen blijven groot

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Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juli toegenomen, maar voor technische beroepen blijven de personeelstekorten groot. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

De vraag naar vakmensen neemt de komende jaren verder toe door maatschappelijke opgaven, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord. In Groningen staan ruim 2.000 vacatures open voor klimaatgerelateerde beroepen. Om voldoende technisch talent beschikbaar te krijgen en te houden, werken overheid, onderwijsinstellingen en werkgevers aan verschillende oplossingen. Maar om verduurzamingsprojecten mogelijk te maken, zijn ook werkvoorbereiders, planners, beleidsadviseurs, ICT-specialisten en leidinggevenden onmisbaar. Er liggen onder andere kansen in het beter benutten van onbenut arbeidspotentieel, bijvoorbeeld door meer vrouwen te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

De spanning op de arbeidsmarkt in Groningen neemt iets af. Toch ervaren veel werkgevers nog altijd grote problemen om personeel te werven. Voor technische beroepen is de krapte zelfs groter dan gemiddeld. Binnen de technische beroepen met een zeer krappe arbeidsmarkt stonden in het eerste kwartaal van dit jaar de meeste vacatures open voor ingenieurs, machinemonteurs, technici bouwkunde en natuur en productiemachinebedieners. Het geldt ook voor elektrotechnisch ingenieurs, elektriciens en elektronicamonteurs, procesoperators, loodgieters en pijpfitters, timmerlui en productieleiders industrie en bouw.

Het UWV verstrekte eind juli 5.868 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Ten opzichte van vorige maand nam de WW toe met 1,8 procent. In heel Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in juli toe met 1,4 procent.