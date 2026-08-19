Personeelstekort nekt bediening Slochtersluis opnieuw tijdens laatste weekenden van augustus

De Slochtersluis - Foto via Bureau Meerstad

De Slochtersluis krijgt tijdens de laatste twee weekenden van augustus opnieuw te maken met beperkte bediening.

Door een tekort aan capaciteit gaat de sluis op 22 en 23 augustus en op 29 en 30 augustus minder vaak open. De sluis wordt normaal dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur op afroep bediend. Tijdens de weekenden met beperkte bediening kan dat alleen in twee tijdvakken: van 10.00 tot 11.00 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Pleziervaarders die de sluis willen gebruiken, moeten zich vooraf telefonisch aanmelden.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de bediening van de Slochtersluis problemen oplevert. Eind maart ging de sluis plotseling dicht. Daardoor konden boten het gebied rond Meerstad, het Schildmeer en Woudbloem niet verlaten. De sluiting leidde tot onvrede bij ondernemers en schippers. De problemen ontstonden doordat de provincie jarenlang het beheer en de bediening verzorgde, maar daarmee eind maart stopte vanwege personeelstekort. Een nieuwe afspraak ontbrak op dat moment. Ook de overdracht van de sluis naar de gemeente was nog niet geregeld en Rijkswaterstaat had geen personeel beschikbaar voor de bediening.

Half april spraken Rijkswaterstaat en de provincie af dat de provincie de sluis tijdelijk weer zou bedienen. Vanaf 1 mei nam Rijkswaterstaat de bediening over. Een externe bedienaar rijdt sindsdien op afroep heen en weer vanaf de Oostersluis. Wanneer er te weinig mensen beschikbaar zijn om de Oostersluis te bedienen en ook heen en weer te rijden naar de Slochtersluis, schroeft Rijkswaterstaat de bedieningstijden terug. Dat gebeurde tijdens Hemelvaart en het pinksterweekend ook al.