Patiënt uit Mesdagkliniek krijgt geen celstraf voor gijzeling in gevangenis Vught

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een tbs-patiënt die nu in de Van Mesdagkliniek in Stad wordt behandeld, krijgt geen onvoorwaardelijke celstraf voor de gijzeling van medewerkers in de gevangenis in Vught waar hij voorheen zat opgesloten. De rechtbank in Den Bosch vindt dat zijn behandeling in de tbs-kliniek in Stad belangrijker is dan een nieuwe celstraf, zo meldt Omroep Brabant maandagmiddag.

De 30-jarige Corné H. zat op dat moment een celstraf uit voor een gijzeling in Ede. In de Gelderse plaats gijzelde H. in maart 2024 vier personeelsleden van een café. Hij kreeg daarvoor in december van datzelfde jaar negen maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Die celstraf zat hij uit, maar hij moest in de PI in Vught wachten op een plek in een tbs-kliniek. Daar gijzelde H. op 5 december drie medewerkers in de centrale post van zijn afdeling. Hij bedreigde hen met een schilmesje en boeide twee van hen vast aan een tafelpoot. Vijf andere medewerkers zaten in aangrenzende ruimtes en konden daar niet weg.

H. wilde met deze laatste gijzeling een overplaatsing naar de gevangenis in Zwolle afdwingen. Na de gijzeling werd via een kort geding geprobeerd H. met voorrang in een tbs-kliniek te plaatsen. Dat lukte aanvankelijk niet. Tijdens het hoger beroep kwam alsnog een plek vrij en op 18 juni werd hij opgenomen in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Hij verblijft daar nog in afzondering. De komende tijd wordt bekeken welke behandeling hij nodig heeft.

Volgens de rechtbank is een gevangenisstraf eigenlijk passend, omdat H. niet volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de gevangenismedewerkers gijzelde en omdat H. de slachtoffers veel leed is aangedaan. Ook de acht slachtoffers hadden liever gezien dat H. wel een gevangenisstraf kreeg. Toch krijgt hij geen onvoorwaardelijke celstraf, omdat de rechtbank wil voorkomen dat zijn behandeling in de Van Mesdagkliniek wordt onderbroken. Wel legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar op, met een proeftijd van twee jaar. Die gaat pas in nadat zijn tbs-behandeling is afgerond.