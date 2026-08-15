Parasporten maken debuut bij Sportrecreade Ten Boer: “Kleine aanpassing maakt wereld van verschil”

De deelnemers gingen met elkaar op de foto. Foto: Ellen Wollerich

Voor het eerst in de geschiedenis van de Sportrecreade Ten Boer was er dit jaar aandacht voor parasporten. Zaterdag konden bezoekers in de Tiggelhal kennismaken met verschillende aangepaste sporten. Volgens beweegcoach Ellen Wollerich van Huis voor de Sport Groningen was het een schot in de roos.

Ellen, hoe is de dag verlopen?

“We hebben twee succesvolle sessies achter de rug. Er zijn zo’n 25 deelnemers op afgekomen en daar zijn we erg blij mee. Iedereen kon kennismaken met drie verschillende sporten: zitvolleybal, rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. Deelnemers mét en zonder beperking hebben al deze sporten een half uur uitgeprobeerd. Onze hoop is natuurlijk dat ze zo enthousiast worden dat ze zich aanmelden bij een vereniging in de regio om er een proefles te gaan volgen. Want dat vergeten we wel eens: ook voor mensen met een beperking is er in de buurt heel wat aanbod.”

Jullie waren dit jaar onderdeel van de Sportrecreade in Ten Boer…

“Dat is inderdaad voor het eerst. De Sportrecreade bestaat al sinds 1970 en was ooit een initiatief van Jannes Nijboer, die zoveel mogelijk mensen in beweging wilde krijgen. Destijds begon het met hardlopen, maar door de jaren heen sluiten er steeds meer sporten aan. Tegenwoordig vindt het plaats in de weken na de zomervakantie, waarbij sportverenigingen zich met clinics presenteren, waardoor inwoners kunnen proberen hoe leuk of hoe geweldig een sport is. Nu stonden wij er voor het eerst. We zijn ontzettend blij met dat podium, omdat we hiermee kunnen laten zien hoeveel er op het gebied van parasporten mogelijk is.”

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Links Max Mulderij in actie. Foto: Ellen Wollerich Foto: Ellen Wollerich

Hoe belangrijk is die zichtbaarheid?

“Het blijft soms lastig om parasporten goed onder de aandacht te brengen, maar vandaag zag je enorm veel enthousiasme. Dat kwam mede door de komst van Max Mulderij. Max is 15 jaar en geboren met een open rug, maar laat zich door niets tegenhouden: hij reist nu als rolstoeltennisser de hele wereld over. Het was mooi om te zien hoe deelnemers met hem in gesprek gingen en inzagen dat een beperking een sportcarrière niet in de weg hoeft te staan.”

Zou je zoiets ook graag op andere plekken in de gemeente willen organiseren?

“Absoluut, en dat doen we gelukkig ook al. We waren eerder actief bij de multisportdag vanuit Beatrixoord in Haren en we verzorgden proeflessen tijdens de Nationale Sportweek. Maar de grootste winst behalen we als bestaande sportverenigingen vaker out of the box gaan denken. Het idee leeft soms dat het toegankelijk maken van een sport voor mensen met een beperking een enorme uitdaging is, maar dat valt in de praktijk ontzettend mee.”

Daar ligt dus een mooie taak voor lokale sportclubs?

“Zeker. Ik ken bijvoorbeeld iemand die zelf contact opneemt met clubs om te vragen naar de mogelijkheden. Dan wordt er gevraagd of er bij een triatlon een sportbuddy mee mag. Dat is bij deze sport de enige aanpassing die nodig is, maar voor de sporter maakt het een wereld van verschil. Sporten moet simpelweg voor iedereen toegankelijk zijn. En er gebeuren ook al mooie dingen. Bijvoorbeeld bij het volleybaltoernooi dat dit weekend in Martiniplaza plaatsvindt. Daar is ook een onderdeel zitvolleybal om te laten zien wat er mogelijk is. Dat is een mooi voorbeeld van hoe een organisatie meedenkt.”

Verwacht je dat deelnemers na vandaag de stap naar een vereniging maken?

“Ik heb vandaag met veel mensen gesproken en die indruk heb ik heel sterk. Ik proefde echt dat het vuurtje is aangewakkerd. En voor wie deze dag gemist heeft: schroom niet! Bij Huis voor de Sport Groningen helpen we iedereen graag bij het vinden van een geschikte sport. Inwoners van de gemeente Groningen die hier hulp bij kunnen gebruiken, mogen altijd rechtstreeks via de mail contact met mij opnemen.”