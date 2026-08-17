Paardje van Ten Boer krijgt een naam en een permanente plek in het dorp

Het Paardje van Ten Boer, dat vorig jaar september als decorstuk diende in een voorstelling van Gronings Vuur, krijgt een permanente plek in het dorp bij woonzorgcentrum Innersdijk.

Het beeld wordt komende vrijdagmiddag opnieuw onthuld aan de Verlaatweg in het dorp. Dan wordt ook een nieuwe naam voor het beeld bekendgemaakt. De locatie werd gekozen omdat zowel bewoners van Woldwijk als bewoners van woonzorgcentrum Innersdijk hierlangs komen.

Het beeld is een replica van een historisch speelgoedpaardje dat werd gevonden op de wierde van Ten Boer. Het echte groen geglazuurde paardje is bijna duizend jaar oud en meet slechts 5 bij 6 centimeter. Het originele ‘Paardje van Ten Boer’ is al sinds 1882 onderdeel van de collectie van het Groninger Museum.

Op het grasveld van de Kloosterkerk op de wierde van Ten Boer werd vorig jaar de voorstelling ‘Van Hoes’ gespeeld door Gronings Vuur. Het beeld diende daarin als decorstuk, nadat regisseur Jos van Kan ontdekte dat in dezelfde wierde ooit het speelgoedpaardje werd gevonden. Daarop bracht de Stichting Wonderlijke Zaken Woldwijk het historische object tot leven in grote vorm.

OOG was er vorig jaar september bij toen de replica van het paardje naast de Kloosterkerk werd geplaatst. Deze reportage kijk je hieronder terug: