Paard is brandweer te snel af bij ‘reddingsactie’ Hoornse Diep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een paard is zaterdagmiddag aan de Hoornsedijk, tussen Haren en Groningen, de brandweer te snel afgeweest. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een dier in nood, maar de viervoeter wist op eigen kracht het water uit te klimmen.

De melding kwam rond 14.50 uur binnen, waarna een tankautospuit van brandweer Eelde naar de locatie werd gestuurd. “Passerende fietsers zagen het dier in het water van het Hoornse Diep staan”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ze dachten dat het paard er niet op eigen kracht uit kon komen en sloegen daarom alarm.”

Toen de brandweerlieden op de locatie aankwamen en een reddingsplan maakten, kwam een tweede paard uit de wei nieuwsgierig een kijkje nemen. Nog voordat de spuitgasten in actie konden komen, klom de ‘drenkeling’ rustig zelf op de kant. Vervolgens begonnen beide paarden tevreden van het gras te grazen.

De brandweer kon daarop onverrichter zake weer terugkeren naar de kazerne.